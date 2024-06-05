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Политика

Псковские депутаты внесут в Госдуму две законодательные инициативы в сфере охраны памятников

Дополнить новыми нормами федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» предлагают депутаты регионального парламента – разработанные Псковским областным Собранием два законопроекта будут направлены в Госдуму РФ в качестве законодательных инициатив. Оба документа связаны с вопросами сохранения памятников истории и культуры, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Псковские депутаты внесут в Госдуму две законодательные инициативы в сфере охраны памятников. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Один из законопроектов предлагает расширить полномочия должностных лиц органов охраны объектов культурного наследия. Речь идёт о случаях выявления фактов размещения самовольной постройки в границах территории объекта культурного наследия либо особого режима использования земельного участка. Когда такое нарушение зафиксировано, федеральное законодательство предписывает органам охраны направить уведомление в соответствующий орган местного самоуправления, а местные власти в течение 20 рабочих дней должны рассмотреть обращение и при подтверждении информации принять решение о сносе незаконной постройки либо обратиться в суд. В случаях, когда таких действий не предпринимается, депутаты предлагают дать право должностным лицам органов охраны памятников предъявлять иск в суд о понуждении исполнить обязательства в области сохранения объектов культурного наследия.

Вторая законодательная инициатива касается процедуры изъятия бесхозяйственно содержащихся объектов культурного наследия. Законопроект уточняет, что в отношении государственной и частной собственности выкупом объекта культурного наследия занимается уполномоченный орган субъекта РФ, в отношении муниципальной собственности – орган по управлению муниципальным имуществом.

Обе законодательные инициативы уже получили одобрение постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. Вопрос о поддержке псковских инициатив всеми парламентами Северо-Запада будет рассматриваться на конференции ПАСЗР, которая пройдёт в Пскове с 5 по 7 июня.

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