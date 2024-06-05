Каждый второй пскович считает, что испытывает зависимость от интернета
Каждый второй пскович считает, что испытывает зависимость от интернета. 18% псковичей в опросе сообщили о своей цифровой зависимости, 31% – скорее согласны с этим. Таковы данные опроса сервиса SuperJob.
51% респондентов рассказали, что не наблюдают у себя зависимости: 39% скорее убеждены в этом, еще 12% отрицают наличие у себя каких-либо признаков.
Молодые респонденты чаще отмечают у себя симптомы зависимости.
38% псковичей практикуют временный отказ от использования гаджетов и интернета.13% сознательно отказываются от интернета на некоторое время каждый день, 10% делают это несколько раз в неделю, а 8% – несколько раз в месяц. Ещё 5% отдыхают от интернета и смартфонов несколько раз в год, а 2% – раз в несколько лет.
Однако большинство (62%) не практикуют «цифровой детокс», так как не могут позволить себе остаться без связи или воспринимают современные технологии как данность и не видят необходимости отказываться от них.
Выплату на жильё при рождении тройни в Псковской области предоставят без учёта доходов семьи