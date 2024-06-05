Ливни и грозы обрушатся на юг Псковской области

14:53, 05 июня 2024, ПАИ

Ливни и грозы ожидаются на юге Псковской области сегодня, 5 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Сегодня вечером по югу Псковской области при грозах местами ожидаются ливни», – говорится в сообщении.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).