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В Псковской региональной диспетчерской службе подвели итоги прохождения пожароопасного сезона в мае

В Псковской региональной диспетчерской службе подвели итоги прохождения пожароопасного сезона в мае 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

В Псковской региональной диспетчерской службе подвели итоги прохождения пожароопасного сезона в мае. Фото: комитет по природным ресурсам

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», средний класс пожарной опасности по условиям погоды на территории области составил 4,0 при среднем многолетнем майском показателе 2,4. Такого высокого показателя не наблюдалось на территории области с 2012 года ни в мае, ни в другом месяце, что говорит об аномально засушливой погоде с высокими показателями температуры воздуха.

Наиболее высокие показатели зафиксированы на территории Псковского и Опочецкого районов (4,4) и Стругокрасненского района (4,3).

За май 2024 года на территории области было зарегистрировано 16 лесных пожаров, площадь, пройденная огнём, составила 12,43 гектара.

Кроме того, работниками противопожарного лесного центра было ликвидировано 19 угроз перехода огня с земель иных категорий.

Работниками диспетчерских служб было отработано 476 725 сообщений дым-детектора системы «Лесохранитель», зарегистрировано 894 задымления и 69 термоточек на территории области, которые были проверены работниками КУ лесничеств.

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