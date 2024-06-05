В 225-ю годовщину со дня рождения Пушкина митрополит Арсений совершит литургию в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах

19:37, 05 июня 2024, ПАИ

В 225-ю годовщину со дня рождения Александра Пушкина митрополит Арсений совершит литургию в Святогорском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

6 июня 2024 года, в четверг пятой седмицы по Пасхе, в 225-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина митрополит Псковский и Порховский Арсений, глава Псковской митрополии, совершит Божественную литургию в Свято-Успенском Святогорском монастыре в Пушкинских Горах.

Начало богослужения в 10:00.