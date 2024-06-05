Посетить виртуальную выставку «Русский язык» приглашают псковичей

23:46, 05 июня 2024, ПАИ

Виртуальную выставку «Русский язык» представит читателям региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в честь Дня русского языка. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

В выставке содержатся материалы о языковой политике, истории языка, исследования, словари, учебники и памятники письменности.

Отметим, 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. Праздник был учреждён для сохранения общенационального достояния народов РФ как части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.