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Культура

Посетить виртуальную выставку «Русский язык» приглашают псковичей

Виртуальную выставку «Русский язык» представит читателям региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в честь Дня русского языка. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

В выставке содержатся материалы о языковой политике, истории языка, исследования, словари, учебники и памятники письменности.

Отметим, 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. Праздник был учреждён для сохранения общенационального достояния народов РФ как части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.

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