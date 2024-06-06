Жители Себежского района участвуют в пополнении библиотечных фондов
Жители Себежского района участвуют в пополнении библиотечных фондов, сообщает районная газета «Призыв».
Местная жительница Галина Горджий передала 20 книг в детскую библиотеку Себежа. Книги Ирины Попышевой принимает библиотека в посёлке Идрица. Игорь Семенков подарил 70 книг в библиотеку деревни Сутоки.
В районе проходит акция «Книги — в сельские библиотеки». Акцию проводит фонд «Земляки».
В библиотеки района требуется литература для студентов, школьников и детей младшего возраста, детские журналы, книги для внеклассного чтения, литература для взрослой аудитории.
Телефон для связи 8 911 350 56 11 - куратор фонда «Земляки» Ирина Лемешевская.
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