Микроавтобус столкнулся с лосем в Псковском районе

10:07, 06 июня 2024, ПАИ

Микроавтобус столкнулся с лосем в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на 268-м километре трассы Р-23 у деревни Торошино.

В результате ДТП пострадал 32-летний водитель.

Прибывшие спасатели деблокировали водителя с помощью гидравлического инструмента и передали медикам для госпитализации в медучреждение.

На месте работали медицина катастроф, спасатели АСС, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.