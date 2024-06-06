Микроавтобус столкнулся с лосем в Псковском районе
Микроавтобус столкнулся с лосем в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло на 268-м километре трассы Р-23 у деревни Торошино.
В результате ДТП пострадал 32-летний водитель.
Прибывшие спасатели деблокировали водителя с помощью гидравлического инструмента и передали медикам для госпитализации в медучреждение.
На месте работали медицина катастроф, спасатели АСС, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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