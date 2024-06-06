Света не будет в деревне Заньково Островского района

10:20, 06 июня 2024, ПАИ

Электроэнергии временно не будет в одной из деревень Островского района 7 июня, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

С 9:00 до 16:00 без света останется деревня Заньково.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.