Один человек погиб и два пострадали в ДТП в Островском районе

10:28, 06 июня 2024, ПАИ

Лобовое столкновение автомобилей Opel и Hyundai произошло между деревнями Дуловка и Карпово на 323-м километре трассы Р-23 в Островском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля Opel не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai, после чего последний съехал в кювет.

В результате ДТП погиб 43-летний водитель автомобиля Opel. Пассажирка из этого автомобиля и водитель автомобиля Hyundai госпитализированы в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.