65-я конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России проходит в Пскове

11:19, 06 июня 2024, ПАИ

65-я конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) начала свою работу в Пскове сегодня, 6 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Последний раз конференция ПАСЗР проходила в Псковской области в 2016 году.

Сегодня на конференции собрались представители 11 регионов Северо-Запада. Они обсудят более 40 вопросов, которые касаются здравоохранения, образования, сельского хозяйства, развития туризма, экологии, сохранения культурного наследия, ЖКХ и предпринимательства и другие.

К участникам 65-й конференция ПАСЗР обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он обратил внимание, что сегодня отмечается 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина и в Псковской области проходят Дни пушкинской поэзии и русской культуры.

«Так совпало, что эти мероприятия [конференция ПАСЗР и Дни пушкинской поэзии и русской культуры. – ПАИ] проходят в эти дни. Сейчас я нахожусь в Пушкинских Горах и не могу лично присутствовать на конференции ПАСЗР», – сказал глава региона в видеообращении. Он выразил уверенность, что конференция будет продуктивной и поспособствует усилению взаимодействия между парламентариями регионов.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, обращаясь к коллегам – участникам конференции ПАСЗР, рассказал об истории Псковской земли, выдающихся земляках – княгине Ольге, князе Александре Невском, дипломате и политике Афанасии Ордин-Нащокине, поэте Александре Пушкине, русских композиторах Модесте Мусоргском и Николае Римском-Корсакове, водрузившем Знамя Победы над зданием Рейхстага Михаиле Минине и других.

«Псковская область – самобытный, красивый и привлекательный регион. Мы рады принимать вас в гостях. Здесь вы можете увидеть, где начинается Россия, и ознакомиться с её историей», – отметил Александр Котов.