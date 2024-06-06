188 соотечественников переехало в Псковскую область с начала года

11:34, 06 июня 2024, ПАИ

188 соотечественников переехало в Псковскую область на постоянное место жительства за первые четыре месяца текущего года в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Всего за время действия программы в Псковскую область переехало 11,8 тысячи соотечественников из 22 стран, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Программа реализуется в регионе с 2010 года. Она даёт возможность привлекать в Псковскую область специалистов.

Первое в этом году заседание межведомственной комиссии по координации действий и контролю за реализацией мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, прошло в правительстве Псковской области. Заседание провела первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова.

В ходе заседания обсудили вопросы реализации в 2024 году региональной программы «Содействие занятости населения», а также организацию переселения соотечественников в Псковскую область. Один из вопросов касался направлений сотрудничества с представительством МВД России в Туркменистане при переселении соотечественников в Псковскую область.

Кроме того, особое внимание во время заседания уделили деятельности Центра содействия переселению «Соотечественник», который оказывает поддержку людям, приезжающим из-за рубежа по госпрограмме.