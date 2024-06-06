До 23 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 7 июня

12:06, 06 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 7 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов, днём термометры покажут от +18 до +23 градусов.

Атмосферное давление будет низким.