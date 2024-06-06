Шесть лет колонии получил житель Печор за попытку убить собутыльника

15:25, 06 июня 2024, ПАИ

Шесть лет колонии получил житель Печор за попытку убить собутыльника, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

24 января обвиняемый находился в своей квартире в Печорах, к нему в гости пришел его знакомый, во время застолья со спиртным хозяин квартир ударил гостя ножом в шею. Потерпевший сумел сбежать и вызвать себе скорую. Бригада доставила его в больницу, где он получил необходимую помощь.

Виновный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.