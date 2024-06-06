Упростить отбор проектов по развитию сельских территорий и компенсировать затраты на капремонт предлагают парламентарии Северо-Запада

15:57, 06 июня 2024, ПАИ

В Псковской области проходит 65-я конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Представители законодательных органов всех субъектов СЗФО и делегация Херсонской областной Думы обсудили инициативы регионов по совершенствованию федерального законодательства и приняли коллегиальные решения о поддержке этих инициатив парламентской ассоциацией. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Региональные депутаты сформулировали предложения в адрес премьер-министра Михаила Мишустина по совершенствованию механизма реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Инициатором рассмотрения вопроса на парламентском форуме стало Законодательное Собрание Республики Карелия.

Одной из проблем при разработке заявочной документации на участие в программе и получение федеральных субсидий является обязательное наличие внебюджетных средств в общей стоимости проекта комплексного развития сельских территорий – при рейтинговом отборе самый высокий балл получают проекты с привлечением средств бизнеса, предпочтительно местного, в размере не менее 10 % от стоимости ПСД. Однако далеко не все муниципальные образования могут соблюсти этот критерий.

Сложности возникают и с выполнением требования о создании новых рабочих мест в рамках реализации социальных проектов, к примеру, при капитальном ремонте школы или детского сада. Такие критерии, как доля занятого населения, проживающего на территории реализации проекта, и доля трудоспособного населения также снижают конкурентоспособность многих проектов, которые разрабатываются на малонаселённых территориях.

В принятом на конференции обращении законодательные органы Северо-Запада просят Правительство РФ рассмотреть возможность отказа от двух последних критериев, а долю участия внебюджетных средств при реализации проектов уменьшить с 10 до 5 %. Кроме того, с учётом того, что несколько субъектов СЗФО, в том числе и Псковская область, граничат со странами НАТО, а социально-экономическое и инфраструктурное развитие приграничных территорий является одним из приоритетных, предлагается при оценке проектов ввести повышающий коэффициент для регионов, имеющих приграничный статус.

По предложению Вологодской области Парламентская Ассоциация Северо-Запада обратится в федеральное правительство с просьбой рассмотреть возможность софинансирования расходов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах площадью до двух тысяч квадратных метров. Стоимость ремонта домов малой площади с большим процентом износа высокая, а окупаемость, даже при полной собираемости взносов собственников, в некоторых случаях превышает 150 лет. Если эти дома перейдут в разряд аварийного жилья, то финансовые затраты на переселение граждан будут в пять раз больше, чем для проведения капитального ремонта. Эти аргументы содержатся в принятом на конференции обращении ПАСЗР.

Единогласную поддержку делегатов конференции получили инициативы Псковского областного Собрания депутатов, касающиеся совершенствования законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. Предлагаемые правовые нормы позволят сделать более эффективным механизм изъятия у собственников бесхозяйственно содержащихся объектов культурного наследия, а также бороться с самовольными постройками в границах территории объекта культурного наследия либо особого режима использования земельного участка.

В блоке экономических инициатив делегаты парламентского форума рассмотрели и поддержали предложения об увеличении максимального размера микрозайма для субъектов малого и среднего предпринимательства до 7 млн рублей, а также о снижении стоимости электроэнергии для предприятий малых форм хозяйствования и сельхозтоваропроизводителей. Парламентская ассоциация поддержала разработанный в Ленинградской области проект федерального закона об обязанности самозанятых при постановке на учёт в налоговом органе указывать код ОКВЭД, в соответствии с теми видами деятельности, которыми данные граждане планируют заниматься и получать профессиональный доход.

По решению законодателей Северо-Запада в федеральные органы власти будет направлено обращение о недостаточном финансировании расходных обязательств из средств федерального бюджета по предоставлению жилых помещений детям-сиротам. Парламентская ассоциация просит существенно увеличить объём средств, направляемых на эти цели в субъекты РФ.

Ещё одно принятое ПАСЗР обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину касается расчёта среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, в котором не учитываются проживающие совместно с родителем дети от предыдущих браков. В связи с этим депутаты просят уточнить правила определения состава семьи для предоставления этой социальной меры поддержки.

Отдельным решением законодатели Северо-Запада предлагают установить обязательное лицензирование деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по дневному уходу и присмотру за детьми, юридически не связанной с оказанием образовательных услуг.

Конференция ПАСЗР поддержала законодательную инициативу депутатов из Санкт-Петербурга о введении в федеральное законодательство понятия «информационный ресурс», использование которого позволит значительно расширить перечень источников информации, которые могут быть использованы для размещения социальной рекламы в интернете, и, как следствие, увеличить объёмы производимой социальной рекламы.

Кроме того, делегаты парламентского форума в Пскове заявили о намерении подписать протокол о развитии сотрудничества между ПАСЗР и Фондом поддержки деловых коммуникаций БРИКС Плюс с целью укрепления межпарламентского взаимодействия в странах БРИКС и государствах, нацеленных на конструктивный диалог с Российской Федерацией, и укрепления гуманитарного и экономического сотрудничества. Организовать подписание поручено Законодательному Собранию Республики Карелия.

Также в рамках конференции получили поддержку инициативы, касающиеся развития территорий Крайнего Севера и Арктической зоны, а также социальной поддержки жителей этих регионов.