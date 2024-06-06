С 1 июля Эстония будет закрывать на ночь погранпункт «Койдула» на границе с Псковской областью
С 1 июля Эстония намерена закрывать на ночь пограничный пункт «Койдула» (со стороны России - Куничина Гора) на границе с Псковской областью. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.
Согласно проекту решения правительства, Койдула на российско-эстонской границе будет работать с 5:30 до 21:30.
По словам министра финансов Марта Вырклаэва, эстонские власти не видят причин держать этот погранпункт открытым ночью. «<...> Мы не считаем разумным, чтобы он работал круглосуточно. Надо ограничить это время и прежде всего ночью, когда можно будет облегчить бремя обязанностей работников Налогового департамента и Департамента полиции и погранохраны», — сказал Вырклаэв
С 1 июля Эстония будет закрывать на ночь погранпункт «Койдула» на границе с Псковской областью
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