Школа реставрации «Наследники мастеров» помогает молодым людям с трудоустройством – эксперт

17:37, 06 июня 2024, ПАИ

Выездная школа реставрации «Наследники мастеров» помогает молодым людям с трудоустройством, сообщила секретарь Союза реставраторов России, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Мария Портнова в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 6 июня.

«Студент приезжает: ему нравится город, он влюбляется в это место и начинает интересоваться, как можно устроиться здесь работать. С псковской школой у нас в прошлом году так и получилось. Кирилл Пестерев устроился работать. Правда, в наши центральные научно-реставрационные мастерские, но именно в Пскове он понял, где хочет работать. Такое происходит, знаете, самоопределение молодого специалиста», – пояснила гостья радиоэфира.

Бывают и прямо противоположные ситуации, когда молодые специалисты после посещения выездной школы понимают, что выбрали не то направление, добавила Мария Портнова. «Приезжает молодой человек: «Зачем я пять лет учился? Чтобы вот так вот кропотливо сидеть над иконами или жить в полевых условиях? Нет, точно нет. Я буду заниматься архивной деятельностью», – привела пример секретарь Союза реставраторов России.

Она пояснила, что в университете люди не всегда до конца могут понять, правильный ли выбор они сделали: именно столкнувшись с рабочим процессом зачастую и принимаются такие решения.