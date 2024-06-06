Литлаборатория для молодых поэтов открылась в Пушкинском заповеднике

17:04, 06 июня 2024, ПАИ

Литературная лаборатория для молодых поэтов под началом главного редактора журнала «Иностранная литература» Александра Ливерганта и профессора Псковского государственного университета Аиды Разумовской начала свою работу сегодня, 6 июня, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали ПАИ в пресс-службе музея, участников литературной лаборатории приветствовала временно исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева. Она выразила надежду, что нынешняя «михайловская учёба» поможет ярче и полнее раскрыться таланту каждого из них, даст много творческих идей и новых знаний. А директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич напутствовал молодых: «Пушкин, если удаётся с ним соприкоснуться, остаётся с человеком навсегда: становится и проводником, и учителем, и другом. Если повезёт, он будет растить вас, расти вместе с вами, и это тоже удивительное чувство. С Пушкиным жить легче, чем без него!»

Литлаборатория в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры была организована к 225-летию со дня рождения поэта. В «Михайловском» она будет работать три дня. Участники акции – студенты ПсковГУ и Гродненского Государственного университета имени Янки Купалы, молодые поэты из Москвы и Санкт-Петербурга. В программе лаборатории – круглый стол «Через 225 лет. Пушкин и мы», семинары и мастер-классы от известных российских поэтов и даже выступления на Поэтической поляне Пушкинского заповедника в центральный день торжеств, 8 июня.