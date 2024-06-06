Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Литлаборатория для молодых поэтов открылась в Пушкинском заповеднике

Литературная лаборатория для молодых поэтов под началом главного редактора журнала «Иностранная литература» Александра Ливерганта и профессора Псковского государственного университета Аиды Разумовской начала свою работу сегодня, 6 июня, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото: Наталья Алексеева, музей заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Как рассказали ПАИ в пресс-службе музея, участников литературной лаборатории приветствовала временно исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева. Она выразила надежду, что нынешняя «михайловская учёба» поможет ярче и полнее раскрыться таланту каждого из них, даст много творческих идей и новых знаний. А директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич напутствовал молодых: «Пушкин, если удаётся с ним соприкоснуться, остаётся с человеком навсегда: становится и проводником, и учителем, и другом. Если повезёт, он будет растить вас, расти вместе с вами, и это тоже удивительное чувство. С Пушкиным жить легче, чем без него!»

Литлаборатория в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры была организована к 225-летию со дня рождения поэта. В «Михайловском» она будет работать три дня. Участники акции – студенты ПсковГУ и Гродненского Государственного университета имени Янки Купалы, молодые поэты из Москвы и Санкт-Петербурга. В программе лаборатории – круглый стол «Через 225 лет. Пушкин и мы», семинары и мастер-классы от известных российских поэтов и даже выступления на Поэтической поляне Пушкинского заповедника в центральный день торжеств, 8 июня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июня 2024

Школа реставрации «Наследники мастеров» помогает молодым людям с трудоустройством – эксперт
06 июня 2024

Святогорский монастырь обновлён к юбилею поэта Александра Пушкина
06 июня 2024

Работу по сохранению объектов культурного наследия в России оценила эксперт
06 июня 2024

Литлаборатория для молодых поэтов открылась в Пушкинском заповеднике
06 июня 2024

Ковчежную икону XVI века передали Псковской епархии
06 июня 2024

Ответсек Союза реставраторов России Мария Портнова станет гостьей «Проекта Реставрация»
06 июня 2024

Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Начало
06 июня 2024

Лития проходит на могиле Александра Пушкина

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...