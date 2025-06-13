Всероссийский хоровой фестиваль стартует в Пскове сегодня

13:38, 13 июня 2025, ПАИ

Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского стартует в Пскове сегодня, 13 июня. На сцену на территории Псковского кремля поднимутся сотни музыкантов с разных уголков страны – Пскова, Москвы, Санкт- Петербурга, Белгорода, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Цхинвала Республики Южная Осетия, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Сегодня, 13 июня состоится литературно-музыкальная композиция, посвященная 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского. В программе будут представлены произведения, такие как «Всенощное бдение» №7 Сергея Рахманинова, «Отче наш» Петра Чайковского, «Вставайте, люди русские!» Сергея Прокофьева, вторая часть кантаты «Иоанн Дамаскин» Сергея Танеева, а также хоровой цикл «Стихи покаянные» №8 Альфреда Шнитке и другие музыкальные произведения.

Главным хормейстером выступит Народный артист Российской Федерации Валерий Полянский. В концерте примут участие Государственная академическая симфоническая капелла России, Академический хор Белгородской филармонии, Камчатская хоровая капелла имени Евгения Морозова, Амурский камерный хор «Возрождение», Архиерейский хор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, а также Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством главного дирижера Алексея Репникова.

Кроме того, 14 июня состоится концерт Ансамбля песни и танца Южной Осетии «СИМД» имени Б. Галаева. Художественным руководителем ансамбля является заслуженный деятель искусств Республики Южная Осетия и Чеченской Республики Сергей Кочиев. В программе концерта будут представлены такие произведения, как «Божий Дар», «Песня пастуха», «Баллада о солдате» и многие другие. Кроме вокальных композиций, зрители смогут насладиться яркими танцевальными номерами, среди которых осетинский танец «Симд», абхазский танец и выразительный горский танец.

15 июня состоится концерт, посвященный популярным советским и российским песням из кинофильмов и мультфильмов под названием «Мелодии детства». В программе прозвучат такие известные композиции, как «Прекрасное далеко», «Чунга-чанга», «Пусть всегда будет солнце», «Лесной олень», «Улыбка», «Песенка Крокодила Гены» и многие другие.

Главным хормейстером выступит Анатолий Кисляков. В концерте примут участие: Большой детский хор имени В.С. Попова, Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, а также Детский хор города Пскова. Музыкальное сопровождение обеспечит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством главного дирижера Алексея Репникова.

Напомним, что вход на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского свободный. Мероприятие можно посетить и без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере).

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ранее сообщалось, что сцену установили в Псковском кремле для всероссийского хорового фестиваля.