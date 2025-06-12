Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга выступит на всероссийском хоровом фестивале в Пскове

Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга выступит на Всероссийском хоровом фестивале имени М. Ф. Гривского 15 июня в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Художественный руководитель и главный дирижёр хора – Игорь Грибков. Хор – постоянный участник хоровых и симфонических концертов, оперных спектаклей и драматических постановок, официальных мероприятий Санкт-Петербурга, а также является полноценным церковным хором в богослужениях Русской православной церкви. Детский хор принимает участие в спектаклях Мариинского театра и в фестивалях «Звёзды белых ночей», «Поющая масленица» и «Мариинский – детям».

«Ждём всех 15 июня в 20:00 в Псковском кремле», – отметили в пресс-службе ТКД Псковской области.

Напомним, что вход на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского свободный. Мероприятие можно посетить и без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере).

Фестиваль в Пскове продлится три дня – с 13 по 15 июня. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 июня 2025

День России отметили в Псковском музее
12 июня 2025

Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга выступит на всероссийском хоровом фестивале в Пскове
12 июня 2025

Двухдневную программу к Дню России подготовили в Пушкинском заповеднике
12 июня 2025

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области даст концерт на фестивале в Великих Луках
11 июня 2025

Камчатская хоровая капелла имени Евгения Морозова примет участие в хоровом фестивале в Пскове
11 июня 2025

К празднованию Дня России в Псковской области приурочены сотни мероприятий
11 июня 2025

Один из старейших коллективов Амурской области выступит на Всероссийском хоровом фестивале в Пскове
11 июня 2025

Псков, Изборск и ещё 23 города: фотовыставка «Красавица Россия» работает в Москве

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...