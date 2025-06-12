Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга выступит на всероссийском хоровом фестивале в Пскове

18:09, 12 июня 2025, ПАИ

Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга выступит на Всероссийском хоровом фестивале имени М. Ф. Гривского 15 июня в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Художественный руководитель и главный дирижёр хора – Игорь Грибков. Хор – постоянный участник хоровых и симфонических концертов, оперных спектаклей и драматических постановок, официальных мероприятий Санкт-Петербурга, а также является полноценным церковным хором в богослужениях Русской православной церкви. Детский хор принимает участие в спектаклях Мариинского театра и в фестивалях «Звёзды белых ночей», «Поющая масленица» и «Мариинский – детям».

«Ждём всех 15 июня в 20:00 в Псковском кремле», – отметили в пресс-службе ТКД Псковской области.

Напомним, что вход на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского свободный. Мероприятие можно посетить и без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере).

Фестиваль в Пскове продлится три дня – с 13 по 15 июня. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Театрально-концертной дирекции Псковской области.