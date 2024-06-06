16 выпускников в Псковской области получили максимальные баллы на ЕГЭ по химии и литературе

17:16, 06 июня 2024, ПАИ

Сегодня в Псковской области официальный день ознакомления с результатами ЕГЭ по географии, литературе и химии, которые проходили 23 мая. В экзаменах приняли участие 57 выпускников по географии, 149 – по литературе и 286 – по химии. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

Максимальные баллы ЕГЭ по литературе получили семь выпускников из школ Пскова, Великих Лук и Невеля. Это псковские выпускницы Карпузова Екатерина из Гуманитарного лицея и Никандрова Олеся из Псковского педагогического комплекса, великолукские выпускницы Яровикова Анастасия из Педагогического лицея, Зубарева Виктория из лицея № 10, Ананьева Елизавета из средней школы № 13 и Бурченкова Мария из лицея № 11, выпускница из Невеля – Шаворова Екатерина.

«Конечно, я переживала за результат, хотя и была уверена в том, что написала всё, что знаю. На экзамене по литературе я смогла показать свои знания и благодаря упорному труду, наставлениям учителей и поддержке близких людей достигла цели. Как и многие, я хочу сдать все экзамены на отлично. Но надо помнить, что ЕГЭ – это только этап в жизни каждого человека», – рассказала Олеся Никандрова.

Максимальные баллы ЕГЭ по химии получили девять выпускников из школ Пскова и Великих Лук. В этом списке семь псковских и два великолукских выпускника. Только в Псковской инженерно-лингвистической гимназии четыре выпускника получили максимальные 100 баллов: Удалова Фаина, Шевченко Екатерина, Алтаякова Наиля, Вецкая Алина, а также Михайлова Светлана из Гуманитарного лицея, Авдей Полина из 4-го лицея и Плодунов Арсений из Псковского педагогического комплекса. В Великих Луках лучшими оказались Антонов Никита из средней школы № 7 и Понкратова Ольга из 13-й средней школы.

Все ребята отмечают, что к таким результатам они готовились все годы учебы в школе и что справиться с напряжением при подготовке к экзаменам им помогли родные и близкие люди, учителя, которые в них верили.

«Честно говоря, большинство вариантов по химии, которые я решал, были намного сложнее, чем реальный ЕГЭ. Считаю, что главное в подготовке к экзаменам – регулярность. Лучше заниматься понемногу, но каждый день. Не стоит откладывать это, потому что освоить весь объём информации за короткий промежуток времени невозможно», – поделился Арсений Плодунов.

Следующие результаты ЕГЭ выпускники получат не позднее 14 июня за экзамен по русскому языку.