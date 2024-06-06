Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

16 выпускников в Псковской области получили максимальные баллы на ЕГЭ по химии и литературе

Сегодня в Псковской области официальный день ознакомления с результатами ЕГЭ по географии, литературе и химии, которые проходили 23 мая. В экзаменах приняли участие 57 выпускников по географии, 149 – по литературе и 286 – по химии. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

Максимальные баллы ЕГЭ по литературе получили семь выпускников из школ Пскова, Великих Лук и Невеля. Это псковские выпускницы Карпузова Екатерина из Гуманитарного лицея и Никандрова Олеся из Псковского педагогического комплекса, великолукские выпускницы Яровикова Анастасия из Педагогического лицея, Зубарева Виктория из лицея № 10, Ананьева Елизавета из средней школы № 13 и Бурченкова Мария из лицея № 11, выпускница из Невеля – Шаворова Екатерина.

«Конечно, я переживала за результат, хотя и была уверена в том, что написала всё, что знаю. На экзамене по литературе я смогла показать свои знания и благодаря упорному труду, наставлениям учителей и поддержке близких людей достигла цели. Как и многие, я хочу сдать все экзамены на отлично. Но надо помнить, что ЕГЭ – это только этап в жизни каждого человека», – рассказала Олеся Никандрова.

Максимальные баллы ЕГЭ по химии получили девять выпускников из школ Пскова и Великих Лук. В этом списке семь псковских и два великолукских выпускника. Только в Псковской инженерно-лингвистической гимназии четыре выпускника получили максимальные 100 баллов: Удалова Фаина, Шевченко Екатерина, Алтаякова Наиля, Вецкая Алина, а также Михайлова Светлана из Гуманитарного лицея, Авдей Полина из 4-го лицея и Плодунов Арсений из Псковского педагогического комплекса. В Великих Луках лучшими оказались Антонов Никита из средней школы № 7 и Понкратова Ольга из 13-й средней школы.

Все ребята отмечают, что к таким результатам они готовились все годы учебы в школе и что справиться с напряжением при подготовке к экзаменам им помогли родные и близкие люди, учителя, которые в них верили.

«Честно говоря, большинство вариантов по химии, которые я решал, были намного сложнее, чем реальный ЕГЭ. Считаю, что главное в подготовке к экзаменам – регулярность. Лучше заниматься понемногу, но каждый день. Не стоит откладывать это, потому что освоить весь объём информации за короткий промежуток времени невозможно», – поделился Арсений Плодунов.

Следующие результаты ЕГЭ выпускники получат не позднее 14 июня за экзамен по русскому языку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июня 2024

Участок автодороги «Плюсса – Погорелово» перекроют 10 июня в Плюсском районе
06 июня 2024

В Псковской области определены победители регионального этапа конкурса «Семья года – 2024»
06 июня 2024

О развитии проекта «Поехали» рассказал Владимир Колпаков
06 июня 2024

Сохранится ли система бакалавриата и специалитета в России, рассказал Валерий Фальков
06 июня 2024

Псковские полицейские спасли жизнь ребенку, проглотившему монету
06 июня 2024

Святогорский монастырь обновлён к юбилею поэта Александра Пушкина
06 июня 2024

Великолукских библиотекарей отметили наградами
06 июня 2024

С 1 июля Эстония будет закрывать на ночь погранпункт «Койдула» на границе с Псковской областью

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...