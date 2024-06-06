Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области определены победители регионального этапа конкурса «Семья года – 2024»

В Псковской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года – 2024». Победители определены во всех пяти номинациях определены на заседании оргкомитета конкурса сегодня, 6 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Псковской области определены победители регионального этапа конкурса «Семья года – 2024». Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Все победители регионального конкурса будут представлять регион на Всероссийском конкурсе «Семья года – 2024».

В номинации «Многодетная семья» победила семья Кирея, проживающая в Опочецком муниципальном округе. В номинации «Сельская семья» первыми стали Осиповы из Плюсского муниципального округа, в номинации «Семья – хранитель традиций» лучшей в конкурсе признана семья Несговоровых из Великих Лук.

Самой лучшей «Молодой семьёй» названа семья Игнатенковых, а звание «Золотой семьи» присвоено семье Вербицких (Пыталовский муниципальный округ).

В этом году для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» всего подали заявки 29 семей из 18 муниципалитетов Псковской области.

В 2024 году конкурс проводится в девятый раз и популярность его с каждым годом растет, более 4000 семей ежегодно принимают участие в конкурсе.

Конкурс проводится в целях реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809, Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 2580-р.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи в Псковской области, прошло в Большом концертном зале областной филармонии сегодня, 30 января,

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июня 2024

Участок автодороги «Плюсса – Погорелово» перекроют 10 июня в Плюсском районе
06 июня 2024

В Псковской области определены победители регионального этапа конкурса «Семья года – 2024»
06 июня 2024

О развитии проекта «Поехали» рассказал Владимир Колпаков
06 июня 2024

Сохранится ли система бакалавриата и специалитета в России, рассказал Валерий Фальков
06 июня 2024

Псковские полицейские спасли жизнь ребенку, проглотившему монету
06 июня 2024

Святогорский монастырь обновлён к юбилею поэта Александра Пушкина
06 июня 2024

Великолукских библиотекарей отметили наградами
06 июня 2024

С 1 июля Эстония будет закрывать на ночь погранпункт «Койдула» на границе с Псковской областью

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...