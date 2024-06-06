В Псковской области определены победители регионального этапа конкурса «Семья года – 2024»

18:24, 06 июня 2024, ПАИ

В Псковской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года – 2024». Победители определены во всех пяти номинациях определены на заседании оргкомитета конкурса сегодня, 6 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Все победители регионального конкурса будут представлять регион на Всероссийском конкурсе «Семья года – 2024».

В номинации «Многодетная семья» победила семья Кирея, проживающая в Опочецком муниципальном округе. В номинации «Сельская семья» первыми стали Осиповы из Плюсского муниципального округа, в номинации «Семья – хранитель традиций» лучшей в конкурсе признана семья Несговоровых из Великих Лук.

Самой лучшей «Молодой семьёй» названа семья Игнатенковых, а звание «Золотой семьи» присвоено семье Вербицких (Пыталовский муниципальный округ).

В этом году для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» всего подали заявки 29 семей из 18 муниципалитетов Псковской области.

В 2024 году конкурс проводится в девятый раз и популярность его с каждым годом растет, более 4000 семей ежегодно принимают участие в конкурсе.

Конкурс проводится в целях реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809, Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 2580-р.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи в Псковской области, прошло в Большом концертном зале областной филармонии сегодня, 30 января,