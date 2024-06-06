Завод по добыче и переработке торфа планируют построить в Псковской области

20:20, 06 июня 2024, ПАИ

Фонд инвестиционного развития Псковской области заключил с инвестором соглашение о сопровождении инвестиционного намерения строительства в регионе завода по добыче и переработке торфа. Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме представители региона и крупнейшего экспортёра торфяных удобрений в Китай, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Также представители псковской делегации приняли участие в сессии «Россия»: вместе создаём будущее». На ней участники проанализировали значение выставок в построении будущего на примере проекта создания национального центра «Россия», который призван сохранить наследие выставки «Россия».

Кроме того, псковская делегация участвовала на ПМЭФ в дискуссии, в рамках которой представители федеральной власти подвели итоги работы в сфере экономической политики последних шести лет и обозначили главные задачи до 2030 года.

Отметим, что в деловой программе ПМЭФ сегодня приняли участие первый вице-губернатор Псковской области Денис Салий, заместитель главы региона Нинель Салагаева, руководитель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев и директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова.

7 июня будет основной день ПМЭФ. Планируется участие президента России Владимира Путина. Завтра губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который возглавит делегацию региона на ПМЭФ, проведёт рабочие встречи и переговоры со сторонами, заинтересованными в реализации в регионе совместных проектов в различных сферах, подпишет соглашения с крупнейшими корпорациями, компаниями и инвесторами, а также пообщается со СМИ.