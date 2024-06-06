Мария Захарова назвала запрет Литвой импорта сельхозпродукции из России «выстрелом себе в ногу»

07:26, 07 июня 2024, ПАИ

Введение литовскими властями запрета на импорт из РФ сельскохозяйственных продуктов и кормов является «выстрелом себе в ногу». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, пишет ТАСС.

«Подобные «выстрелы себе в ногу» если еще и способны снискать одобрение со стороны заокеанских покровителей Вильнюса, вряд ли окажут существенное воздействие на и без того фактически свернутое по его инициативе экономическое взаимодействие между нашими странами», - сказала она.

По словам Захаровой, такое решение Литвы свидетельствует о желании продолжать деструктивную линию на полный разрыв двусторонних торгово-экономических отношений.

Официальный представитель МИД заявила, что Россия будет принимать ответные меры в связи с очередными недружественными шагами Литвы.