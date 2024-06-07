Женщина пострадала при резком торможении автобуса в Пскове

09:39, 07 июня 2024, ПАИ

В Пскове женщина получила различные травмы из-за резкого торможения автобуса, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Инцидент произошёл у дома № 73 на улице Коммунальной. Во время резкого торможения автобуса 60-летняя пассажирка упала и получила различные травмы.

В результате её госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.