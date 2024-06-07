Женщина пострадала при резком торможении автобуса в Пскове
В Пскове женщина получила различные травмы из-за резкого торможения автобуса, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Инцидент произошёл у дома № 73 на улице Коммунальной. Во время резкого торможения автобуса 60-летняя пассажирка упала и получила различные травмы.
В результате её госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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