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Происшествия

Женщина пострадала при резком торможении автобуса в Пскове

В Пскове женщина получила различные травмы из-за резкого торможения автобуса, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Женщина пострадала при резком торможении автобуса в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщина пострадала при резком торможении автобуса в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщина пострадала при резком торможении автобуса в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Инцидент произошёл у дома № 73 на улице Коммунальной. Во время резкого торможения автобуса 60-летняя пассажирка упала и получила различные травмы.

В результате её госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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