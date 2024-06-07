Реку из расплавленного железа нашли под Сибирью

11:56, 07 июня 2024, ПАИ

Исследуя магнитные поля Земли, учёные пришли к выводу, что под Сибирью может протекать подземная река из расплавленного железа, сообщает издание Altapress.

Учёные британского университета Лидса обнаружили под Сибирью и Аляской на глубине около трёх тысяч километров поток расплавленного металла шириной в 420 километров. Река движется со скоростью 40 километров в год.

Подобные открытия могут привести к новым представлениям о магнитном поле Земли, считают исследователи.