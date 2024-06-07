Жители Пскова и Идрицы подозреваются в фиктивной регистрации иностранцев
Жители Пскова и Идрицы подозреваются в фиктивной регистрации иностранцев, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, 32-летняя неработающая псковичка фиктивно зарегистрировала гражданина Узбекистана без его фактического проживания по месту регистрации.
А в Идрице Себежского района ранее судимая 63-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала гражданина России.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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