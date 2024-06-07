Жители Пскова и Идрицы подозреваются в фиктивной регистрации иностранцев

14:33, 07 июня 2024, ПАИ

Жители Пскова и Идрицы подозреваются в фиктивной регистрации иностранцев, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 32-летняя неработающая псковичка фиктивно зарегистрировала гражданина Узбекистана без его фактического проживания по месту регистрации.

А в Идрице Себежского района ранее судимая 63-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала гражданина России.

Обстоятельства произошедшего выясняются.