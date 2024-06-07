Правительства Псковской и Архангельской областей договорились на ПМЭФ о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве

13:27, 07 июня 2024, ПАИ

Соглашение между правительством Псковской области и правительством Архангельской области о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве подписали сегодня на ПМЭФ главы регионов Михаил Ведерников и Александр Цыбульский, передаёт корреспондент ПАИ.

Соглашение направлено на активизацию межрегиональных партнёрских связей между регионами. В числе приоритетов – образование, инвестиционная политика, экономика, поддержка и развитие некоммерческого сектора, сельское хозяйство, молодёжная политика, развитие малого и среднего предпринимательства, взаимодействие в рамках историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России».

Напомним, делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым работает сегодня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее на ПМЭФ-2024 состоялось подписание трёхстороннего соглашения между правительством Псковской области, Росреестром и ППК «Роскадастр», направленного на укрепление правовой безопасности недвижимости в регионе.