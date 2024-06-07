Псковская область, Сбер и РЭО объединят усилия по созданию современной инфраструктуры для обращения с отходами

13:53, 07 июня 2024, ПАИ

Псковская область, Сбер и Российский экологический оператор (РЭО) объединят усилия по созданию современной инфраструктуры для обращения с отходами. Соответствующее соглашение заключили сегодня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин и гендиректор РЭО Денис Буцаев, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Благодаря заключённому соглашению расширится доступ к финансированию масштабных инвестпроектов по строительству объектов обработки, утилизации и размещения ТКО в Псковской области.

Сбер готов рассмотреть возможность финансирования проектов в этой отрасли. В компании рассчитывают, что сотрудничество улучшит экологическую ситуацию как в регионе, так и в России в целом, отметил Александр Ведяхин.

Совместными усилиями правительства Псковской области, Сбера и РЭО в регионе создадут современную инфраструктуру для обращения с ТКО. Создание будет выполняться в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» президентского нацпроекта «Экология».

Благодаря созданию новых объектов в Псковской области смогут достичь необходимых показателей по обработке и переработке ТКО.

Строительство объекта обращения с ТКО в регионе уже сейчас находится в активной фазе, генподрядчиком выступает дочерняя компания РЭО «Экоцифра», отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев и подчеркнул, что в рамках соглашения РЭО окажет проекту необходимую поддержку.

Трёхстороннее соглашение между правительством Псковской области, Сбером и РЭО нацелено на реализацию проекта по созданию комплексного объекта обращения с ТКО в Псковской области по федеральному проекту, отметил губернатор Псковской области. «Работы предстоит много, но уверен, что с такими партнёрами мы выполним все поставленные задачи», – подчеркнул Михаил Ведерников и уточнил, что после запуска комплекса все существующие свалки в Псковской области закроют и рекультивируют.

Напомним, комплексный объект по переработке ТКО строится в Палкинском районе. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации – не менее 93,7 тысячи тонн, захоронения – не более 125 тысяч тонн.

Отметим, делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым работает сегодня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее на ПМЭФ-2024 состоялось подписание трёхстороннего соглашения между правительством Псковской области, Росреестром и ППК «Роскадастр», направленного на укрепление правовой безопасности недвижимости в регионе, а также соглашения между правительствами Псковской и Архангельской областей о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве.