Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Островском районе

14:53, 07 июня 2024, ПАИ

Двое детей и двое взрослых госпитализированы в результате ДТП на трассе в Островском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















ДТП произошло в Островском районе на 319-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель. Водитель Lada Granta допустил съезд автомобиля в кювет. После этого машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадали двое взрослых и двое детей, один из них – грудной ребенок. Все они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф и скорой помощи, спасатели АСС, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.