Пенсионер спровоцировал ДТП с пострадавшим в Опочке
Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Романенко и Механизаторов в Опочке, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
82-летний водитель Kia допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, за рулём которого находился 75-летний мужчина.
В результате ДТП пострадал пассажир из автомобиля ВАЗ-2104. Ему оказана помощь на месте.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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