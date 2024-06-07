Пенсионер спровоцировал ДТП с пострадавшим в Опочке

15:24, 07 июня 2024, ПАИ

Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Романенко и Механизаторов в Опочке, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

82-летний водитель Kia допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, за рулём которого находился 75-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал пассажир из автомобиля ВАЗ-2104. Ему оказана помощь на месте.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.