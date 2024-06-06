Опубликован майский медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области

15:54, 07 июня 2024, ПАИ

Медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области за май 2024 года составило издание «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко











В топ-15 медиарейтинга депутатов Псковского областного Собрания по итогам мая первое место занял председатель областного Собрания депутатов Александр Котов (медиаиндекс 4 029), второе – вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих (медиаиндекс 765), третье – заместитель председателя регионального парламента Виктор Остренко (медиаиндекс 731),

В топ-15 медиарейтинга псковских чиновников по итогам мая первое место заняла председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева (медиаиндекс 811), второе – руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов (медиаиндекс 788), третье – председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко (медиаиндекс 594).

В майском топ-15 медиарейтинга глав местного самоуправления первое место занял глава Пскова Борис Елкин (медиаиндекс 5 650), второе – глава Островского района Дмитрий Быстров (медиаиндекс 456), третье – глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин (медиаиндекс 392).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».