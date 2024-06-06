Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Опубликован майский медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области

Медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области за май 2024 года составило издание «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

  • Медиарейтинг «Псковской правды»: май 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Медиарейтинг «Псковской правды»: май 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Медиарейтинг «Псковской правды»: май 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Медиарейтинг «Псковской правды»: май 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Медиарейтинг «Псковской правды»: май 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Медиарейтинг «Псковской правды»: май 2024 года
    Фото: Кирилл Гавриленко

В топ-15 медиарейтинга депутатов Псковского областного Собрания по итогам мая первое место занял председатель областного Собрания депутатов Александр Котов (медиаиндекс 4 029), второе – вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих (медиаиндекс 765), третье – заместитель председателя регионального парламента Виктор Остренко (медиаиндекс 731),

В топ-15 медиарейтинга псковских чиновников по итогам мая первое место заняла председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева (медиаиндекс 811), второе – руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов (медиаиндекс 788), третье – председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко (медиаиндекс 594).

В майском топ-15 медиарейтинга глав местного самоуправления первое место занял глава Пскова Борис Елкин (медиаиндекс 5 650), второе – глава Островского района Дмитрий Быстров (медиаиндекс 456), третье – глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин (медиаиндекс 392).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июня 2024

Технологию выращивания псковских алмазов показали депутатам заксобраний Северо-Запада
06 июня 2024

Валентина Понизовская: В отчёте Михаила Ведерникова отражены изменения во всех сферах жизни региона
06 июня 2024

О возможностях межпарламентского сотрудничества высказался Александр Котов
06 июня 2024

Дмитрий Быстров: У Островского района хорошие перспективы для развития
06 июня 2024

Иван Белугин – об отчёте губернатора: Где развитие, там шире круг задач
06 июня 2024

65-я конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России проходит в Пскове
05 июня 2024

Игорь Дитрих назвал важные моменты отчёта губернатора Псковской области за 2023 год
05 июня 2024

Олег Брячак: Псковская область показывает колоссальные результаты роста по всем направлениям, несмотря на санкции Запада

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...