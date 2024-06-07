Депутат Дмитрий Михайлов впервые вошёл в топ-15 медиарейтинга регионального парламента
Член фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Дмитрий Михайлов впервые вошёл в топ-15 медиарейтинга депутатов регионального парламента. Рейтинг по итогам мая 2024 года составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».
Дмитрий Михайлов занял в медиарейтинге 13-е место с медиаиндексом 154. В сюжетах СМИ он упоминался в связи с выступлением на майской сессии Псковского областного Собрания депутатов.
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
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