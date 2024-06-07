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Общество

ROC Backup: решение для полного резервного копирования данных сервисов «Яндекс 360 для бизнеса»

«К2Тех» выпустил ROC Backup – продукт для безопасного хранения и восстановления данных «Яндекс Почты», «Диска» и «Календаря». Решение предназначено для компаний, использующих цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса» или планирующих переход на неё. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Решение дополняет встроенные механизмы сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» и защищает сведения от случайного или преднамеренного исчезновения через удобный инструментарий резервного копирования данных: хранения, поиска, восстановления, аналитики, аудита, экспорта в другие форматы.

При помощи ROC Backup можно решать актуальные задачи, с которыми сталкиваются как специалисты службы безопасности, так и руководители бизнес-юнитов: восстановить потерянные или удалённые данные; получить доступ к файлам ушедшего сотрудника; удалить письмо, случайно отправленное не тому адресату; обеспечить долгосрочное хранение данных согласно внутренним регламентам компании и требованиям регуляторов.

ROC Backup упрощает работу в рамках протоколов безопасности за счёт широкого функционала – от поиска интересующей информации в актуальных и удалённых документах до выгрузки писем «Яндекс Почты» в формате MBOX. Также бизнес получает возможность гибко хранить данные – как локально (Minio, FTP, локальные хранилища), так и в облаке (S3).

Синхронизация оргструктуры компании из «Яндекс 360 для бизнеса» позволяет выполнять настройки в соответствии с ней. Аудит действий и настройка ролевых моделей дают возможность контролировать действия администратора во избежание утечек данных.

«ROC Backup – это не только продукт, выполняющий задачи бэкапа, но и решение для удобного администрирования «Яндекс 360 для бизнеса» с гибким инструментарием: передача данных от сотрудника к сотруднику, просмотр аналитики по использованию «Почты» и «Диска», загрузка накопленных данных «Почты» и многое другое. Публичный API позволяет встраивать ROC Backup в сквозные процессы – от онбординга до передачи дел при увольнении. Мы активно слушаем рынок – наш роадмап на 50 % состоит из нового функционала, основанного на пожеланиях заказчиков, полученных в рамках пилотных проектов; регулярно синхронизируется с коллегами из «Яндекс 360 для бизнеса» для дополнения наиболее актуальных функций экосистемы сервисов», – сказал директор по разработке ПО «К2Тех» Илья Омехин.

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