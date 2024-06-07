Память о без вести пропавшем красноармейце из Куньинского района увековечат

18:18, 07 июня 2024, ПАИ

Память о сержанте Красной армии Николае Павлове, родившемся в Куньинском районе и пропавшем без вести в годы Великой Отечественной войны, увековечат. Об этом ПАИ сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.



Фото: Фото предоставлено Дмитрием Шаховым



Фото: Фото предоставлено Дмитрием Шаховым



Фото: Фото предоставлено Дмитрием Шаховым



Фото: Фото предоставлено Дмитрием Шаховым



Фото: Фото предоставлено Дмитрием Шаховым









В 2021 году при издании книги «Два дня подвысокинской были» стала известна информация о судьбе и подвиге Николая Павлова. Книга была издана по инициативе благодарных потомков солдат и офицеров 141-й стрелковой дивизии РККА и при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Кроме того, был реализован проект «Право на историческую память». В его рамках на основе документов, полученных из государственных архивов, в том числе Министерства обороны России, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел России, увековечат память о воинах-уроженцах Псковской области.

Красноармеец Николай Павлов родился в 1917 году в деревне Назимово Куньинского района. Он в составе 745-го стрелкового полка 141-й стрелковой дивизии РККА принимал участие в Великой Отечественной войне с первых дней её начала. 9 июня 1941 года во время боёв под Красилово (Украинская ССР) был ранен и попал в немецкий плен.

Передавая в дар главе Куньинского района Олегу Лебедеву книгу «Два дня подвысокинской были», Дмитрий Шахов попросил увековечить память о воине в Куньинском районе с целью реализации права на историческую память.

Олег Лебедев выразил готовность рассмотреть вопрос об увековечивании памяти солдата, а также организовать поиски его родственников. Если родственников найдут, то подарят им книгу «Два дня на подвысокинской были», написанную Яковым Тонконоговым в 1951 году, но не изданной ранее по запрету военных цензоров Министерства обороны СССР.