Александр Пчёлкин назначен на должность прокурора Псковского района

18:29, 07 июня 2024, ПАИ

Александр Пчёлкин назначен на должность прокурора Псковского района сроком на пять лет, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Псковской области.

Ранее Александр Пчёлкин проходил службу в должности прокурора Бежаницкого района Псковской области.

Кроме того, бывший прокурор Псковского района, старший советник юстиции Александр Григорьев назначен на должность прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области сроком на пять лет.