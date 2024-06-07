Александр Пчёлкин назначен на должность прокурора Псковского района
Александр Пчёлкин назначен на должность прокурора Псковского района сроком на пять лет, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Псковской области.
Ранее Александр Пчёлкин проходил службу в должности прокурора Бежаницкого района Псковской области.
Кроме того, бывший прокурор Псковского района, старший советник юстиции Александр Григорьев назначен на должность прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области сроком на пять лет.
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