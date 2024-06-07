В Себеже сотрудников центра социальной защиты населения поздравили с профессиональным праздником

22:48, 07 июня 2024, ПАИ

Поздравления с профессиональным праздником принимали сотрудники центра социальной защиты населения Себежского района сегодня, 7 июня. Об этом пишет районная газета «Призыв».

В районном культурном центре на втором этаже состоялась торжественная церемония награждения работников социальной сферы Себежского района. В мероприятии приняли участие федеральные социальные службы, представители общественных организаций, волонтёры.



Работников социальной сферы поздравили глава Себежского района Леонид Курсенков, начальник отдела соцзащиты Себежского района Михаил Крюков, председатель районного совета ветеранов Александра Зубкова, замдиректора соцзащиты Елена Запорожец, ветеран социальной службы Римма Корнеева, председатель общества инвалидов Марина Кузнецова, куратор фонда «Земляки» Ирина Лемешевская.

Директор центра социального обслуживания Антонина Михайлова поздравила коллег и зачитала благодарственные письма, поступившие в канун праздника в адрес учреждения. Татьяна Кирешонок выразила благодарность соцработнику Светлане Покатовой за отзывчивое отношение. Мария Левина поблагодарила своего соцработника – Галину Захоренко.

Многие сотрудники социальной службы были награждены почётными грамотами, благодарственными письмами.

Для присутствующих была подготовлена концертная программа, в которой выступили фольклорная группа «Пятница», Николай Зайцев, Анна Фигуркина, Роберт Маслов, Марианна Ершова, Милена Ефимова.