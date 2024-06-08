37 человек погибло при пожарах в Псковской области за пять месяцев

10:32, 08 июня 2024, ПАИ

1 320 пожаров зарегистрировано в Псковской области с января по май. В них погибло 37 человек, а травмы получило 13 человек. Из числа погибших людей 17 – лица без определённого рода деятельности, 13 – люди пенсионного возраста, шесть – рабочие, один – инвалид, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За пять месяцев пожары уничтожили 138 строений, 22 единицы автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 9 млн 768 тысяч рублей. При пожарах спасли 179 человек, материальные ценности на сумму 7 млн 500 тысяч рублей, 112 строений и 12 единиц автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (986 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (170), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (99), поджоги (27), на транспорте (26), нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых, электро- и газосварочных работ (4), грозовой разряд (3) и иные (5).