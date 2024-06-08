Александр Ведяхин: Сегодня искусственный интеллект становится ключевым драйвером роста производительности труда и, как следствие, роста достатка граждан

10:30, 08 июня 2024, ПАИ

Искусственный интеллект сегодня становится ключевым драйвером роста производительности труда и, как следствие, роста достатка граждан. Так первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

По оценкам Сбера, использование уже имеющихся технологий искусственного интеллекта может дать свыше 11 % прироста производительности труда. «При этом мы до сих пор не раскрыли весь потенциал искусственного интеллекта», – подчеркнул Александр Ведяхин.

Пятое структурное изменение – настоящая цифровая платформенная революция, отметил в своём выступлении президент России. Глава государства подчеркнул, что к 2030 году в России предстоит сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях социальной сферы и экономики, эти задачи будут решаться в рамках нового нацпроекта «Экономика данных».

Александр Ведяхин добавил, что Сбер уже не первый год помогает органам государственной власти различных уровней и российскому бизнесу внедрять искусственный интеллект и цифровые технологии в государственное управление и бизнес-процессы. В Сбере отмечают, что технологии искусственного интеллекта способны увеличить ВВП России на 4−6 % к 2030 году.

Искусственный интеллект сегодня внедряют во всех отраслях и он качественно меняет экономику. Результатом этого процесса становится увеличение производительности труда и, в конечном счёте, повышение качества жизни граждан, подчеркнул Александр Ведяхин.

Отметим, что ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За это время его стали называть «Русским Давосом», проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. На площадке ПМЭФ традиционно встречаются первые лица государств, министры, руководители корпораций, предприниматели. В этом году XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Главным в повестке ПМЭФ-2024 было вчерашнее пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Добавим, что вчера правительство Псковской области, Сбер и Российский экологический оператор заключили на ПМЭФ соглашение, которое нацелено на реализацию проекта по созданию комплексного объекта обращения с ТКО в Псковской области.