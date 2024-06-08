Неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Пскове

11:20, 08 июня 2024, ПАИ

Водитель на автомобиле Ford красного цвета сбил 18-летнего молодого человека на пересечении улицы Юбилейной с Рижским проспектом в Пскове сегодня ночью. После этого водитель скрылся с места ДТП. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Бригада медицины катастроф госпитализировала пешехода в медучреждение в тяжёлом состоянии.

На месте работали бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции. Ведётся поиск злоумышленника.