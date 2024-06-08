Неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Пскове
Водитель на автомобиле Ford красного цвета сбил 18-летнего молодого человека на пересечении улицы Юбилейной с Рижским проспектом в Пскове сегодня ночью. После этого водитель скрылся с места ДТП. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Бригада медицины катастроф госпитализировала пешехода в медучреждение в тяжёлом состоянии.
На месте работали бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции. Ведётся поиск злоумышленника.
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