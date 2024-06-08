Культурно-досуговый центр и школу искусств имени С. Гейченко обновят в Пушкиногорском районе

12:25, 08 июня 2024, ПАИ

Культурно-досуговый центр и школу искусств имени С. С. Гейченко в Пушкиногорском районе посетила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Культурные учреждения стали участниками госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024–2025 годы. На ремонт и обновление культурно-досугового центра предусмотрено 128 миллионов рублей, а на школу искусств – 73,2 миллиона рублей.

Ознакомиться с дизайн-проектами проектного офиса, созданного по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, можно по карточкам.

Они помогут визуализировать преображение учреждений культуры.



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева

















«Сейчас на объектах уже проведены демонтажные работы, идёт активный процесс по ремонту согласно утверждённому графику. Техническая готовность объектов на данный момент составляет 5 и 8 % соответственно», – отметила Ольга Тимофеева.