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Общество

Культурно-досуговый центр и школу искусств имени С. Гейченко обновят в Пушкиногорском районе

Культурно-досуговый центр и школу искусств имени С. С. Гейченко в Пушкиногорском районе посетила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Культурные учреждения стали участниками госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024–2025 годы. На ремонт и обновление культурно-досугового центра предусмотрено 128 миллионов рублей, а на школу искусств – 73,2 миллиона рублей.

Ознакомиться с дизайн-проектами проектного офиса, созданного по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, можно по карточкам.
Они помогут визуализировать преображение учреждений культуры.

  • Дизайн-проекты учреждений культуры в Пушкиногорском районе
    Фото: Ольга Тимофеева
  • Дизайн-проекты учреждений культуры в Пушкиногорском районе
    Фото: Ольга Тимофеева
  • Дизайн-проекты учреждений культуры в Пушкиногорском районе
    Фото: Ольга Тимофеева
  • Дизайн-проекты учреждений культуры в Пушкиногорском районе
    Фото: Ольга Тимофеева
  • Дизайн-проекты учреждений культуры в Пушкиногорском районе
    Фото: Ольга Тимофеева
  • Дизайн-проекты учреждений культуры в Пушкиногорском районе
    Фото: Ольга Тимофеева
  • Дизайн-проекты учреждений культуры в Пушкиногорском районе
    Фото: Ольга Тимофеева
  • Дизайн-проекты учреждений культуры в Пушкиногорском районе
    Фото: Ольга Тимофеева
  • Дизайн-проекты учреждений культуры в Пушкиногорском районе
    Фото: Ольга Тимофеева

«Сейчас на объектах уже проведены демонтажные работы, идёт активный процесс по ремонту согласно утверждённому графику. Техническая готовность объектов на данный момент составляет 5 и 8 % соответственно», – отметила Ольга Тимофеева.

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