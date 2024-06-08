До +24 градусов ожидается в Псковской области 9 июня
Переменная облачность с кратковременными дождями ожидается в Псковской области 9 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от +3 до +8 градусов, днём будет держаться в пределах от +19 до +24 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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