До +24 градусов ожидается в Псковской области 9 июня

13:52, 08 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность с кратковременными дождями ожидается в Псковской области 9 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от +3 до +8 градусов, днём будет держаться в пределах от +19 до +24 градусов.

Атмосферное давление будет низким.