«Парту Героя» и мемориальную доску в честь участника СВО открыли в Невеле

18:28, 08 июня 2024, ПАИ

Торжественное открытие мемориальной доски и «Парты Героя» в честь невельчанина, старшего лейтенанта Владислава Макарова, погибшего на СВО, состоялось в школе № 5 Невеля, пишет газета «Невельский вестник».



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»







Владислав Макаров посмертно награждён Звёздой Героя России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина за героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции.

Владислав Макаров погиб 3 ноября 2023 года, но спас жизни двоих боевых товарищей, отметили в издании.

В открытии мемориальной доски и «Парты Героя» приняли участие глава Невельского муниципального округа Олег Майоров, военный комиссар Невельского, Пустошкинского и Усвятского районов Иван Валуевич, заместитель командира второй дивизии противовоздушной обороны по военно-политической работе полковник Дмитрий Турчин, начальник управления образования Людмила Захаренко, жена, мать и сестра Владислава Макарова.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено Олегу Майорову и жене погибшего воина, а «Парту Героя» открыла его сестра. Право сидеть за партой получат лучшие ученики школы.

Кроме того, в память о Владиславе Макарове открыли мемориальную доску на доме 37а на улице Декабристов. Почётное право открыть мемориальную доску было предоставлено заместителю командира второй дивизии противовоздушной обороны по военно-политической работе полковнику Дмитрию Турчину и матери героя.