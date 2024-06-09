В Пскове разыскивают мужчину, пропавшего в 2022 году

10:22, 09 июня 2024, ПАИ

В Пскове разыскивают Владимира Алексеева, местонахождение которого остаётся неизвестным с 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 64-летний мужчина пропал в Пскове. Он был зарегистрирован на улице Шоссейной, 16.

Владимир Алексеев худощавого телосложения, рост 175 сантиметров, волосы у него седые. Имеет особые приметы в виде татуровки с куполами на спине, на правой руке – шишка, в правой (либо левой) ноге – железные спицы (винты). Ранее он был травмирован, поэтому прихрамывает.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 59-63-29, 8-952-21-44-897, 59-63-22 или 02, 112.