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Происшествия

Мотоциклист погиб в ночном ДТП на трассе в Порховском районе

Мотоциклист погиб в результате ночного ДТП на трассе в Порховском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: ПАИ

26-летний мотоциклист не справился с управлением на 1-м километре автодороги Порхов – Успенье, в результате чего мотоцикл въехал в опору ЛЭП. Мотоциклист погиб.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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