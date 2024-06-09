Мотоциклист погиб в ночном ДТП на трассе в Порховском районе
Мотоциклист погиб в результате ночного ДТП на трассе в Порховском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
26-летний мотоциклист не справился с управлением на 1-м километре автодороги Порхов – Успенье, в результате чего мотоцикл въехал в опору ЛЭП. Мотоциклист погиб.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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