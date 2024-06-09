Пешеход пострадал в двойном ДТП на Рижском проспекте в Пскове

12:04, 09 июня 2024, ПАИ

Двойное ДТП случилось в ночь с 8 на 9 июля на Рижском проспекте в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

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Сегодня ночью на Рижском проспекте у дома № 14 автомобиля Hyundai Solaris сбил пешехода, после чего с ним столкнулся двигавшийся сзади Mitsubishi Lancer. Пешеход с различными травмами госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.