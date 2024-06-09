Более четырёх с половиной миллионов рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками

13:30, 09 июня 2024, ПАИ

Более четырёх с половиной миллионов рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и сообщали об оформлении кредита на граждан и незаконном доступе к счетам. Обманув жителей, мошенники похитили четыре с половиной миллиона рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в настоящее время в рамках возбуждённых уголовных дел.