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Культура

Показ отечественного кино пройдёт во «Дворе Постникова» в День России

Показ отечественных фильмов пройдёт в Псковском музее-заповеднике во «Дворе Постникова» в День России, 12 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства культуры России, Министерства образования России и Министерства просвещения России.

Показ фильмов стартует в 14:00. Всего пройдёт три сеанса: в 14:00, 15:00 и 15:30.

Вход свободный. Количество мест ограничено. Телефоны для записи: (+7 8112) 29-22-60, +7-911-358-08-16.

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