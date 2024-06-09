Показ отечественного кино пройдёт во «Дворе Постникова» в День России

14:59, 09 июня 2024, ПАИ

Показ отечественных фильмов пройдёт в Псковском музее-заповеднике во «Дворе Постникова» в День России, 12 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства культуры России, Министерства образования России и Министерства просвещения России.

Показ фильмов стартует в 14:00. Всего пройдёт три сеанса: в 14:00, 15:00 и 15:30.

Вход свободный. Количество мест ограничено. Телефоны для записи: (+7 8112) 29-22-60, +7-911-358-08-16.