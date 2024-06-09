Трактор с пассажирами опрокинулся в Великолукском районе
Два человека госпитализированы в результате опрокидывания трактора с прицепом в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло на 14-м километре автодороги Купуй – Тетеркино.
В результате ДТП госпитализировали 45-летнюю женщину и 48-летнего мужчину. 15-летний подросток не пострадал.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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