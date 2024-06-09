Трактор с пассажирами опрокинулся в Великолукском районе

16:36, 09 июня 2024, ПАИ

Два человека госпитализированы в результате опрокидывания трактора с прицепом в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на 14-м километре автодороги Купуй – Тетеркино.

В результате ДТП госпитализировали 45-летнюю женщину и 48-летнего мужчину. 15-летний подросток не пострадал.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.