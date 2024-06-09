Делегация Псковской области отправилась на всероссийский фестиваль студвесны среди СПО в Ставрополь
Делегация Псковской области отправилась на Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди СПО, сообщается в Telegram-канале «Молодёжь Псковской области».
Мероприятие пройдёт в Ставрополе.
«В Великих Луках и Москве наша делегация станет ещё больше! Желаем ребятам удачи. Вы уже лучшие! Ждём побед!» – говорится в сообщении.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
09 июня 2024
Делегация Псковской области отправилась на всероссийский фестиваль студвесны среди СПО в Ставрополь
09 июня 2024
Пятнадцать пилотов зарегистрировались на 28-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках
09 июня 2024
Михаил Ведерников подписал соглашение о защите имущественных прав граждан в сфере оборота недвижимости