Делегация Псковской области отправилась на всероссийский фестиваль студвесны среди СПО в Ставрополь

18:19, 09 июня 2024, ПАИ

Делегация Псковской области отправилась на Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди СПО, сообщается в Telegram-канале «Молодёжь Псковской области».

Мероприятие пройдёт в Ставрополе.

«В Великих Луках и Москве наша делегация станет ещё больше! Желаем ребятам удачи. Вы уже лучшие! Ждём побед!» – говорится в сообщении.